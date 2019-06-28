«Белгород объединяет»: у спорткомплекса Светланы Хоркиной выступят кавер-группы

29 июня в 17:30 в рамках празднования Дня молодежи и проведения городского фестиваля «Белгород объединяет» состоится «PARTYфон» — II фестиваль под открытым небом кавер-групп разных музыкальных эпох, стилей и направлений.

За настроение и хорошую музыку будут отвечать «Команда бодрого настроения «Жара», КБ «Месяц» , НЕВЗРОСЛЕЙ и «Карабас Барабас». В исполнении талантливых музыкантов прозвучат самые громкие хиты, публика сможет потанцевать под любимые треки и выиграть подарки от организаторов фестиваля. На протяжении всего вечера гостей ждут вкусные блюда и напитки в зоне фестиваля еды.

Живой звук. Вход — свободный.

Подробнее — в группе ВК.