В Белгороде пройдет Symphony open-air SOVA

6, 7 и 8 июля на территории замка Utark фестиваль Symphony open-air SOVA подарит изысканный культурный отдых и удивит насыщенной и разноплановой музыкальной программой

Главный участник фестиваля — симфонический оркестр Белгородской филармонии, гордость региона, олицетворение академической музыки Белгорода. Оркестр входит в число лучших симфонических коллективов страны, виртуозно исполняет классические программы и при этом всегда готов к экспериментам. За три фестивальных дня оркестр предстанет в разных амплуа: исполнит популярные классические произведения, китайские национальные мелодии, саундтреки, рок-хиты и экспериментальную музыку. Дирижер – лауреат Международного конкурса дирижеров им. Светланова Дмитрий Филатов.

6 июля с симфоническим оркестром выступит Alta Capella — первый в России ансамбль музыкальных инструментов средних веков. Музыканты представят программу «Ренессанс-джаз» — импровизационное действо в исторических костюмах эпохи Возрождения. В роли джазовых тем выступят старинные чаконы и пассакалии.

Еще одним открытием вечера станут национальные китайские инструменты — эрху и гуцинь. Симфонический оркестр и гости из Китая исполнят национальную китайскую музыку.

В декорациях средневекового замка под звуки симфонического оркестра актеры БГАДТ им. Щепкина Андрей Манохин и Вероника Васильева представят историю о Ромео и Джульетте, покорившую мир. Гости увидят иммерсивное музыкальное действо на музыку Сергея Прокофьева и Петра Чайковского.

7 июля с симфоническим оркестром выступит Дмитрий Янковский – оперный и эстрадный певец, актер, солист театра «Геликон опера», исполнитель главных ролей в мюзиклах «Привидение», Mamma Mia! и «Красавица и Чудовище» компании Stage Entertainment, солист музыкальных проектов «Новые голоса» и Viva. Автор и исполнитель проекта «NeoClassic – Новая классика Дмитрия Янковского». В этот вечер гости смогут понаблюдать и за мастерством дирижера из Китая Янь Цзянань.

8 июля на событии выступит DJ Feel — лучший DJ России по версии Dj.ru и Russian Music Box. Аудитория его поклонников исчисляется сотнями тысяч, а список достижений поражает масштабом. DJ Feel также является продюсером шоу и «Трансмиссия» на Радио Рекорд, а также продюсером одноименного фестиваля. В 2018 году на молодежном фестивале искусств «Этажи» DJ Feel выступил вместе с симфоническим оркестром Белгородской филармонии, объединив классическую и электронную музыку. На Symphony open-air SOVA 2019 эта смелая и талантливая коллаборация вновь порадует белгородцев.

На всех концертах фестиваля предусмотрен дресс-код #гостивбелом.