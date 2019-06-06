Карильономобиль проедет по городам Белгородской области
С 8 по 11 июня в Белгороде и области будет проходить Второй международный фестиваль карильонной музыки «Белгородский звон». Инициатор единственного в мире передвижного карильонного фестиваля – солист Белгородской филармонии, лауреат международных конкурсов, органист и карильонист Тимур Халиуллин.
В программу фестиваля войдут пять бесплатных концертов с участием музыкантов из России, Германии, Литвы и Бельгии, сольные концерты участников проекта Тимура Халиуллина (Белгород) и Елизаветы Панченко (Петербург) и еще много необычных сюрпризов.
Заключительный концерт фестиваля подарит зрителям мировую премьеру произведения белгородского композитора Елены Латыш-Бирюковой – Три элегии (по прочтении поэзии Э. Верхарна) для сопрано, карильона, бас-тромбона, смешанного хора и симфонического оркестра, которую автор посвятила главному дирижеру симфонического оркестра Рашиту Нигаматуллину
Этот музыкальный праздник в течение нескольких дней будет путешествовать по области. Карильономобиль вместе с виртуозными музыкантами приедет в города Губкин и Старый Оскол, поселки Вейделевка и Ровеньки. Концерты позволят белгородцам поближе познакомиться с удивительным музыкальным инструментом – карильоном, классической музыкой и народными мелодиями, окунуться в историю русской музыкальной культуры.
Подробная информация о фестивале и его участниках – на сайте филармонии.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.