Карильономобиль проедет по городам Белгородской области

С 8 по 11 июня в Белгороде и области будет проходить Второй международный фестиваль карильонной музыки «Белгородский звон». Инициатор единственного в мире передвижного карильонного фестиваля – солист Белгородской филармонии, лауреат международных конкурсов, органист и карильонист Тимур Халиуллин.

В программу фестиваля войдут пять бесплатных концертов с участием музыкантов из России, Германии, Литвы и Бельгии, сольные концерты участников проекта Тимура Халиуллина (Белгород) и Елизаветы Панченко (Петербург) и еще много необычных сюрпризов.

Заключительный концерт фестиваля подарит зрителям мировую премьеру произведения белгородского композитора Елены Латыш-Бирюковой – Три элегии (по прочтении поэзии Э. Верхарна) для сопрано, карильона, бас-тромбона, смешанного хора и симфонического оркестра, которую автор посвятила главному дирижеру симфонического оркестра Рашиту Нигаматуллину

Этот музыкальный праздник в течение нескольких дней будет путешествовать по области. Карильономобиль вместе с виртуозными музыкантами приедет в города Губкин и Старый Оскол, поселки Вейделевка и Ровеньки. Концерты позволят белгородцам поближе познакомиться с удивительным музыкальным инструментом – карильоном, классической музыкой и народными мелодиями, окунуться в историю русской музыкальной культуры.

Подробная информация о фестивале и его участниках – на сайте филармонии.