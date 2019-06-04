«Виртуозы Москвы» привезут в Белгород «Венский блеск»

7 июня в 19:00 Белгородская филармония на закрытии 52-го концертного сезона порадует слушателей грандиозной программой «Венский блеск», с которой выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

Оркестр «Виртуозы Москвы», отмечающий в этом году свой 40-летний юбилей, заслуженно считается одним из лучших камерных коллективов мира. Широкая география его российских и зарубежных гастрольных поездок, выступлений, проходящих в известнейших мировых залах и всегда высочайшим исполнительским уровнем, подтверждает это звание.

В разные годы с оркестром сотрудничало множество выдающихся музыкантов. В Белгороде «Виртуозы Москвы» выступят под управлением Питера Гута – австрийского музыканта, лауреата международных премий и конкурсов, одного из крупнейших интерпретаторов музыки Иоганна Штрауса. Продолжая традиции «короля вальсов», Питер Гут на своих концертах вступает не только как дирижер, но и как скрипач-солист.

В программе завершающего 52-концертный сезон концерта – неподвластные времени произведения венской классики.

Подробности – на сайте филармонии.