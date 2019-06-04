БелГУ и филармония приглашают на «НеслуЧАЙные встречи»

С 6 июня по 29 августа по четвергам Ботанический сад НИУ БелГУ откроет двери для желающих совместить отдых на природе и прослушивание живой музыки в исполнении профессиональных музыкантов филармонии.

6 июня традиционно откроет сезон летних опен-эйров камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик. В концерте примет участие солист филармонии, лауреат международных конкурсов Геннадий Панкратов (аккордеон). В 18:15 желающие смогут совершить экскурсию по Ботаническому саду, в 19:00 на сцене амфитеатра начнется музыкальная программа.

Расписание концертов в Ботаническом саду, а также покупка билетов онлайн уже доступны на сайте филармонии. В течение лета белгородцы услышат выступления концертного оркестра духовых инструментов, оркестра русских народных инструментов, академического хора, ансамбля «Экспромт», ансамбля песни и танца «Белогорье», «Микс-квинтета», камерного оркестра Mezzo Music, а также других коллективов и солистов филармонии.