В Белгороде выступят Zero People

31 мая в пабе «Декабрист» музыканты представят слушателям последний альбом «Красота» и споют все самые известные и любимые треки.

Zero People – сайд-проект музыкантов группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Камерный формат их выступлений, искренние исповедальные тексты и темпераментный рок, сыгранный на рояле, нашли своих поклонников по всей стране и за ее пределами. Zero People – обладатели премии «Золотая горгулья» в номинации «Лучший независимый проект».

Концерты Zero People – словно сеанс у психолога. Александр Красовицкий со сцены делится самым сокровенным и каждый находит в его песнях частичку себя, своих переживаний и тревог. И это настоящая магия.

Стоимость билетов на концерт: входной – 800 рублей; фан-билет – 1 300 рублей. Включает в себя входной билет, meet & greet и новый альбом на CD с автографами.

Забронировать билет можно по телефону: +7 (4722) 77-09-61.

Начало концерта – в 19:00.

По материалам Культурного региона