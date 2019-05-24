Союзу Евгения Алешникова и Оркестра русских народных инструментов – 10 лет

30 мая в 19:00 в Белгородской филармонии пройдет юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов под руководством главного дирижера, заслуженного работника культуры РФ – Евгения Алешникова, посвященный 10-летию их совместного творчества.

Оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии – один из ведущих и динамично развивающихся профессиональных коллективов страны. Он исполняет музыку разных стилей – от обработок русских народных песен до музыкальной классики, от академических сочинений до эстрадно-джазовых произведений.

Коллектив плодотворно работает с современными композиторами, которые создают уникальные музыкальные сочинения специально для оркестра. Под руководством главного дирижера оркестра – заслуженного работника культуры РФ, художественного руководителя Белгородской филармонии, профессора Евгения Алешникова коллектив успешно развивается и завоевал любовь разной публики.

В программе концерта как давно ставшие классическими произведения, так и современные композиции. В юбилейном вечере примут участие ведущие солисты филармонии: народный артист РФ Евгений Григорьев (бас-баритон), заслуженный артист РФ Нина Стрижова (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Александр Сахарчук (баян) и другие.

В гости к оркестру пожалуют полюбившиеся белгородским зрителям исполнители – заслуженный артист РФ Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас, Петербург) и Вячеслав Змеу (най, Москва). Ярким дополнением станет выступление ансамбля солистов академического хора (главный дирижер – Елена Алексеева) и Ансамбля танца филармонии (руководитель – Александр Манжола).

Ознакомиться с более подробной программой и купить билет можно на сайте филармонии.