18+

Dj YadzZ и dj Jack раскачают Белгород звучанием afro house, deep house и tech house


Последняя суббота мая в баре Veranda пройдет под звуки музыки от харьковского проекта Drubon. 

Drubon – это совместный проект YadzZ и Jack, основателей проекта Black & White. В этот вечер они сыграют музыку в направлениях afro house, deep house и tech house. Кредо проекта – донести меломанам глубокое осознание инновационного звучания и музыкальную интеллектуальность.

Вход свободный до 23:00. Начало в 22:00.

Резерв столов – по телефону: +7 (920) 584-39-99.

По материалам Культурного региона

Комментарии (0)
Автор: Ирина
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты