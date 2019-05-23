«ПЕРИМЕТР. PART 6»: от ZAKAT’а до RASSVET'а

18 мая успевшая заявить о себе тусовка с качественной bass-музыкой и уникальной концепцией прогремела в Белгороде в шестой раз. В качестве локации организаторы выбрали давно закрытый ночной клуб «Плаза» с двумя бассейнами, полностью переделав его под формат вечеринки.

ПЕРИМЕТР расширяет свои границы и осваивает новые места. За полтора месяца ребята успели буквально из ничего возродить стильную площадку для танцев: клуб «Плаза» уже несколько лет закрыт и непригоден для подобных мероприятий. В это сложно было поверить, увидев то, что получилось в итоге. Две зоны ZAKAT и RASSVET с бассейнами, в одной из которых организаторы поставили бар и устроили чилаут-зону с шезлонгами для отдыха, а в другой – закрытое помещение для рейва, выглядели впечатляюще и со вкусом. Восемь диджеев Avercrose, Bang One, Rancor, Frayzeer, IZZY, EliseeFF, PEAK, INVA, пять ведущих 1'kills, Krossik, Kentoz, Thommy Brown, OZZY, больше двухсот гостей и бесконечные потоки качественной музыки таких стилей, как Bass House, Bassline, Drum n Bass, Tech House и Techno – все это ПЕРИМЕТР.

Мы поговорили с арт-директором ПЕРИМЕТРА Игнатом Жилиным (он же один из диджеев команды – dj IZZY) о подготовке к вечеринке и о том, какой она будет в следующий раз.

Прошлый и нынешний ПЕРИМЕТР разделяют полтора месяца. Как тебе и ребятам удалось подготовиться за это время? Мы работали каждый день в режиме нон-стоп, отложили все свои дела, некоторые из нас, в том числе я, отодвинули написание диплома на второй план. Приходили в «Плазу» утром и возвращались домой поздним вечером. Израсходовали десятки литров краски, ацетона и растворителя, задействовали множество инструментов, потратив на это немалые суммы. Что принципиально отличает новую вечеринку от предыдущих? То, что мы перешли на новый уровень, решив отказаться от заведений (по крайней мере, на данном этапе), поняли, что можем позволить себе переехать в другое помещение, которое придется создавать буквально с нуля. Мы понимали, на какие жертвы идем, каких нервов и средств это нам будет стоить, но решили, что справимся. Именно эта вера мотивировала всех работать до конца. Кроме того, у нас появилось разделение сцен. Пусть они и не работали параллельно друг другу, как это принято, но мы сделали такой концепт, что первая сцена после закрытия превратилась в чилаут-зону, где люди могли просто посидеть, пообщаться друг с другом, выпить, а музыка, которая доносилась со второй сцены, была для них фоновой, негромкой. Таким мы образом мы соблюли закон, который запрещает шум после определенного часа. Именно поэтому к нам не приезжали сотрудники полиции – у нас все было чинно, благородно и мирно. У нас не было драк, практически не было конфликтов, а если и были, то они решались в считанные минуты. За это я благодарен нашему новому коллективу охраны. Ребята работали максимально оперативно и четко, мгновенно уводили дебоширов и тех, кто пытался распространить запрещенные вещества, и действовали максимально аккуратно – никого не толкали, не рукоприкладствовали. Я доволен их работой и хочу продолжить наше сотрудничество в том же русле.

Очевидно, что за время своего существования команда ПЕРИМЕТРА набралась опыта и учла предыдущие недочеты. Вы делали работу над ошибками? Безусловно, мы провели работу над ошибками. Прежде чем начать работу в «Плазе», мы четко прописали все минусы, на которые жаловались наши гости и которые замечали мы сами. Мы учли все это и постарались отдых наших гостей сделать максимально комфортным. Да, все получилось не совсем так, как мы ожидали, но в дальнейшем будем работать над этим. Как-никак ПЕРИМЕТР существует не для себя, а для людей и для того, чтобы доносить в массы хорошую музыку и правильные тусовки, и я считаю, что у нас это получается практически на 100 %. В этот раз было два новых диджея. Как вы вышли на них и почему выбрали их для тусовки? Dj Bang One мы привезли из Москвы. Мы не анонсировали его приезд, но были уверены в том, что он взорвет танцпол – так и произошло. Avercrose сам написал мне, скинул свои миксы и треки, я по достоинству оценил их, потому что его музыка подходит направлению, в котором идет ПЕРИМЕТР. Я почувствовал в ней что-то свое, что-то близкое к сердцу, и мы решили его взять. Был еще один молодой резидент нашего проекта – это PEAK, он закрывал тусовку, как и в прошлый раз в «Фабрике», тогда он выступал в первый раз, и люди «жгли» под его музыку до самого конца. Как вы с командой подходите к выбору треков? Наши диджеи играют то, что им нравится. Те стили музыки, которые преобладают на ПЕРИМЕТРЕ, могут держать в тонусе людей на танцполе нон-стопом. Мы играем материал, который собирали на протяжении нескольких лет, здесь звучат треки, которые люди слышат в первый раз. Мы пытаемся открыть для людей новый занавес, ведь раньше такая музыка не особо популяризировалась, только среди узкого круга лиц. Мы создали движение в тот момент, когда этот стиль музыки только начал обретать популярность. Поймав удобный момент, мы хотели донести до людей, что под эту музыку тоже можно круто двигаться.

В Белгороде немного подобных тусовок, и вы единственные, кто привлекает МС. Почему? Могу привести пример с самой тусовки. Пару раз в главном зале выбивало пилоты из-за того, что они не выдерживали напряжение. Отчасти гасился свет, полностью потухал звук, выключались микрофоны… Пока мы регулировали аппаратуру, ведущие придумывали какие-то интерактивы, например MC Krossik начал петь «Хуторянку», и все подхватили ее. Он максимально круто заполнил эти полторы минуты. Второй подобный момент пришелся на выход MC 1'kills, он тоже удачно отвлек внимание толпы от сложившейся ситуации. Я считаю, что МС – это люди, которые разогревают публику и не дают ей скучать. К тому же, в треках есть много длинных ям, в эти моменты люди не знают, что делать, а благодаря приятному голосу МС они раскрепощаются и продолжают танцевать. Голос МС должен восприниматься как голос родного брата, брата по тусовке, который постоянно рядом. Ведущий еще и доносит важную информацию, которую хотят сообщить организаторы, проводит розыгрыши мерча и сертификатов. Я считаю, что наличие МС на тусовке – это круто. Это старая клубная школа, и я понимаю, что люди сейчас стараются отказываться от нее, мало на каких тусовках присутствуют МС, но наши ребята выполняют свою работу отлично – всем нравится. Расскажи о фидбэке со стороны аудитории – что говорят, что пишут, какие эмоции выражают по поводу тусовки. Как никогда, в этот раз было очень много положительных отзывов. Люди выкладывали фото и видео в своих сториз в Инстаграме и отмечали нас, писали в директе, а мы в свою очередь делали репосты, поскольку ценим каждый душевный отклик. Мы дорожим нашей публикой и считаем, что у нас она максимально адекватная. К нам приходят отдыхать, а не доставлять проблемы друг другу. Когда и каким будет следующий ПЕРИМЕТР? Когда он будет, точно не скажу, но могу заверить, что летом. По поводу площадки – тоже пока не уверен, но есть вероятность, что мы останемся в «Плазе», откроем еще одну сцену, которая в этот раз будет работать не до 00:00, а 24/7. У нас есть помещения, в которых можно это организовать, просто их нужно восстанавливать с нуля, как и остальные. Мы с ребятами хотим летом поездить по тусовкам в другие города, посмотреть, как движ проходит там, пообщаться с организаторами, послушать какие-либо советы. Обмен опытом – это всегда круто, потому что люди учатся не только на своих ошибках, но и предпочтительно на чужих. Мы хотим внести нотку редизайна помещений, обновиться, освежиться в плане организационных моментов, обсудить моменты, которые упускаем, чтобы всем стало здесь еще комфортнее находиться. В данный момент все идет по нарастающему графику, стараемся идти вверх. Для ПЕРИМЕТРА нет никаких преград в развитии. Мы обязательно реализуем все, что запланировали, неважно, на какой площадке – хоть в сарае. За время подготовки к вечеринке ребятам приходилось терпеть убытки из-за постоянных ограблений, а еще им потребовалось снабдить помещение водой и электричеством. О том, как это было, рассказал один из организаторов Влад Колесников.

«Ситуация с ограблением произошла крайне неприятная, нас обворовывали около шести раз. Сначала украли скейтборды, затем ножовку (конечно, мелочи, но неприятно, так как это были личные вещи организаторов), затем решили прийти за крупной добычей в виде колонки, которая стоит немалых денег. Узнав о том, что у нас воруют, мы сразу повесили замки на двери, но злоумышленники нашли лазейку и продолжили свое дело, последней каплей стал бензогенератор. Мы буквально несколько дней назад взяли его, чтобы проверить электричество, и тут он пропадает. Сказать, что мы были в шоке – ничего не сказать. В итоге нашли выход из сложившейся ситуации, нам помогли знакомые, а то, что не смогли достать, пришлось докупать. Без воды и света было тяжело. Приходилось набирать воду в 30-литровые бутылки и ходить с ними, чтобы мыть все помещение. С электричеством все куда проще – нам хватило два электрогенератора, чтобы запитать светом и звуком всю «Плазу». Конечно, бегали каждые два часа подливать бензин, но это уже вопрос второго плана. Средств на вечеринку ушло куда больше, чем мы планировали. Было потрачено около десяти литров краски для оформления помещения и реквизита, покупали лампы, неоновый свет – в общем, все, чтобы людям было комфортно и чтобы наша площадка запомнилась посетителям. За оформление «Плазы» в духе ПЕРИМЕТРА отвечал дизайнер Павел Охотин.

«Черно-желто-белый стиль нам пришел в голову, когда мы уехали за расходниками в Metro и увидели ограждающую ленту желто-черного цвета. Мы решили, что было бы круто сделать эти цвета главными в проекте. Дизайн с каждой тусовкой меняется. Стараемся всегда придумать что-то новое. В реквизит вкладываем всю душу и максимум андеграунда. В следующий раз сделаем что-то очень масштабное и крутое». Фотограф ПЕРИМЕТРА Соня Нестерова-Нуждина рассказала о том, как ей удается делать удачные снимки на тусовке.