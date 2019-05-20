Борислав Струлев приглашает в Белгородскую филармонию

26 мая в 17:00 в Большом зале состоится гала-концерт лауреатов первого фестиваля-конкурса для талантливых исполнителей в сфере музыкального искусства BelgorodMusicFest Competition 2019.

Победители фестиваля-конкурса выступят с профессиональными оркестрами на большой сцене. В концерте примут участие симфонический оркестр филармонии под управлением лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова и оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова. Весь вечер на сцене арт-директор и идейный вдохновитель BelgorodMusicFest, виолончелист-виртуоз Борислав Струлев.

Не пропустите возможность увидеть будущих звезд музыкальной сцены.

Подробнее о лауреатах фестиваля-конкурса BelgorodMusicFest Competition 2019 можно узнать на сайте филармонии.