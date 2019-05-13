«5:0 в мою пользу»: Юрий Меркулов празднует свой юбилей

14 мая в 19:00 в Большом зале Белгородской филармонии состоится юбилейный концерт главного дирижера концертного оркестра духовых инструментов Юрия Меркулова. В программе — лучшее из репертуара оркестра.

В этот вечер к оркестру присоединятся Академический хор Белгородской филармонии под управлением Елены Алексеевой, ансамбль танца Белгородской государственной филармонии под управлением Александра Манжолы, JordanBrassBand, ансамбль «Казачий разгуляй» (руководитель — Виктор Меркулов), а также солисты: заслуженный артист РФ Владимир Бойко, лауреаты международных конкурсов Оксана Никитина, Евгений Добров, Татьяна Дружинина, Екатерина Новикова, Иван Белыш, Людмила Голубева, Михаил Пидручный, Карен Вирабян, Валентин Вдовиченко, Михаил Токаев.

Юрий Меркулов возглавляет концертный оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии с 2009 года. Под управлением дирижера коллектив преобразился, изменил репертуар и приобрел армию верных поклонников. Концерты духового оркестра сопровождаются неизменным аншлагом, и это не случайно, ведь каждая программа — это яркое шоу, способное впечатлить каждого. И этот музыкальный вечер не станет исключением.

Подробнее — на сайте филармонии.