Пианист Филипп Копачевский выступит с произведениями Чайковского

15 марта в 19:00 в Большом зале Белгородской филармонии с симфоническим оркестром под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии, пианист Филипп Копачевски исполнит увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», Итальянское каприччио и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

Филипп Копачевский – один из участников проекта «Звезды XXI века» Московской государственной академической филармонии, реализуемого при поддержке Министерства культуры РФ. Благодаря этому проекту посетители Белгородской филармонии уже знакомы с творчеством блестящего пианиста. В 2015 году музыкант исполнял музыку Скрябина, а в 2016 году – Прокофьева.

В 2008 году музыкант окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс Киры Шашкиной). В 2013 году – Московскую консерваторию (класс профессора Сергея Доренского). Пианист Филипп Копачевский – лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Франца Шуберта (Германия). Стипендиат фонда М. Ростроповича.

Пианист с успехом гастролирует в России, Европе, США, Японии, участвует в российских и зарубежных музыкальных фестивалях, выступает с ведущими оркестрами. Особую популярность Филипп Копачевский приобрел в Японии, где по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными произведениями Шопена.