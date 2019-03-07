В Белгородской филармонии прочтут стихи Ахматовой и Цветаевой

Это человеческий голос и два музыкальных инструмента – орган и фортепиано, которые поведут рассказ о любви, воспеваемой во все времена.

Известный артист театра и кино Владимир Кошевой прочитает стихи Шекспира, Рождественского, Гумилева, Самойлова, Ахматовой, Цветаевой, а музыканты Даниэль Зарецкий (орган) и Евгений Зарецкий (фортепиано) создадут звуковую партитуру концерта, исполнив произведения Баха, Шумана, Листа, Боэльмана, Кушнарева, Рахманинова, Скрябина, Шостаковича.