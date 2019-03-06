Солирует Тамара Кузнецова

12 марта в 19:00 в Белгородской государственной филармонии состоится сольный концерт лауреата международных конкурсов Тамары Кузнецовой.

Вместе с оркестром русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова блистательная вокалистка представит лучшие вокальные номера из своего репертуара.

В концертной программе примут участие ведущие артисты филармонии, лауреаты международных конкурсов Александр Сахарчук (баян), Вера Токаева (домра), Евгений Добров (эстрадный вокал), Вера Цукаленко (народный вокал), Юрий Фукалов (балалайка), солисты академического хора, хоровая группа ансамбля песни и танца «Белогорье» и Ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель — Александр Манжола).