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В Белгороде выступит Ансамбль танца филармонии

9 марта в 17:00 он представит свою новую программу «Мы снова танцуем для вас».

Руководитель коллектива, лауреат премии «Молодость Белгородчины» Александр Манжола, балетмейстер-репетитор Мария Амелина и репетитор по балету Игорь Красноглазов максимально раскроют потенциал ансамбля.

Хореографические композиции построены на разнообразной музыке – от русской народной до современной популярной. В программе принимает участие Геннадий Панкратов (аккордеон).

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Автор: Ирина
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