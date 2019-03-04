В Белгороде выступит Ансамбль танца филармонии
9 марта в 17:00 он представит свою новую программу «Мы снова танцуем для вас».
Руководитель коллектива, лауреат премии «Молодость Белгородчины» Александр Манжола, балетмейстер-репетитор Мария Амелина и репетитор по балету Игорь Красноглазов максимально раскроют потенциал ансамбля.
Хореографические композиции построены на разнообразной музыке – от русской народной до современной популярной. В программе принимает участие Геннадий Панкратов (аккордеон).
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