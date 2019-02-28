В Белгороде пройдет концерт проекта Slap
Превосходный вокал, электроника, звуки живой гитары и клавишных подарит гостям арт-ресторана «Галерея» проект Slap 2 марта в 19:00.
Проект Slap – детище питерского музыканта и барабанщика группы Ekliptica Игоря Варфоломеева. Изначально его музыка была основана только лишь на гитарных партиях, затем дополнилась электронным звучанием и семплами. Как итог – легкая, стильная и упругая смесь электроиндипопа, которую редко услышишь в Белгороде.
Справки о стоимости и бронировании столиков в арт-ресторане по телефону: +7 (4722) 78-07-80.
По материалам Культурного региона
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