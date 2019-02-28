В Белгороде пройдет концерт проекта Slap

Проект Slap – детище питерского музыканта и барабанщика группы Ekliptica Игоря Варфоломеева. Изначально его музыка была основана только лишь на гитарных партиях, затем дополнилась электронным звучанием и семплами. Как итог – легкая, стильная и упругая смесь электроиндипопа, которую редко услышишь в Белгороде.

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По материалам Культурного региона