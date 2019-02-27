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В Белгороде выступит Louna

9 марта в Центре молодежных инициатив группа даст концерт в рамках всероссийского турне в поддержку альбома «Полюса», в который вошли композиции «Полюса», «Лопасти», «Огня», «Искусство», «Молодым», «Включай!», «Так», «Вечное», «Зверь», «Шум».

Собрав воедино свой опыт и творческий потенциал, группа готовит грандиозное шоу со спецэффектами, видеоинсталляциями и, конечно, самыми известными и свежими хитами. 

Начало концерта: в 20:00.

Стоимость билетов – от 1000 до 3000 рублей.

По материалам Культурного региона

 

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Автор: Ирина
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