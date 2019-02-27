В Белгороде выступит Louna

9 марта в Центре молодежных инициатив группа даст концерт в рамках всероссийского турне в поддержку альбома «Полюса», в который вошли композиции «Полюса», «Лопасти», «Огня», «Искусство», «Молодым», «Включай!», «Так», «Вечное», «Зверь», «Шум».