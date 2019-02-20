Борислав Струлев снова собирает друзей

Одно из самых ярких событий культурной жизни региона, VIII Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest, в этом году начнется 23 февраля и завершится 2 марта. Белгородцы услышат исполнителей с мировыми именами, увидят концертные программы, объединяющие в себе разнообразные стили и жанры. Арт-директор фестиваля — виолончелист-виртуоз, продюсер Борислав Струлев.

23 февраля симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова и Борислав Струлев продемонстрируют музыкальные традиции двух поколений — Концерт № 2 для виолончели с оркестром Т. Н. Хренникова, которое Борислав Струлев неоднократно исполнял в разных городах России, а также премьеру, симфоническую поэму «Прохоровская битва» — сочинение Тихона Хренникова-младшего, правнука известного советского композитора.

В память о великом артисте, золотом баритоне России Дмитрии Хворостовском на концерте-открытии представят фрагменты шоу Deja Vu — совместного музыкального проекта великого певца и композитора Игоря Крутого. Избранные номера из этой программы исполнят симфонический оркестр, академический хор и Борислав Струлев, который в течение этого года неоднократно принимал участие в концертах памяти Д. Хворостовского.

Также в этот вечер на сцену Большого зала впервые выйдут лучший трубач XXI века, «Паганини трубы» Сергей Накаряков (Израиль) и звезда мирового джаза, лауреат многочисленных международных конкурсов, блестящий пианист из Германии Давид Газаров.

25 февраля покажут спектакль Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина — Quasi una fantasia. Артисты представят премьерную постановку — Quasi una fantasia. Это песни любви, спетые на разных языках. Мировые хиты, а также национальные песни Грузии, Испании, Италии и стран Африки зазвучат в авторских аранжировках исполнителей.

27 февраля первое отделение концерта представит лучшие сочинения для виолончелей. Выступит виолончельный квартет из Германии Rastrelli Cello Quartet, к которому в качестве солиста присоединится Борислав Струлев. Второе отделение под названием «Игра времен» преподнесет белгородцам выступление короля буги-вуги, экстраординарного исполнителя, пианиста, певца и композитора из Италии Matthew Lee и камерного оркестра Mezzo Music под управлением Натальи Боровик.

28 февраля в афише фестиваля Органный концерт при свечах. Актер и художественный руководитель «Театра поэзии и музыки» в Нью-Йорке Рустем Галич представит одну из своих самых популярных постановок — литературно-музыкальный спектакль «Демон» по одноименному произведению Михаила Лермонтова. Он будет показан в сопровождении главного органиста Кафедрального собора в Калинграде Евгения Авраменко (орган), Ксении Авраменко (флейта) и Борислава Струлева (виолончель).

2 марта фестивальная программа объединит зажигательный джаз и оперную классику. В первом отделении с биг-бэндом No Comment под управлением Владимира Уварова выступит солист ансамбля Арта Блэйки Jazz Messengers, легендарный Валерий Пономарев (труба, США). В программе примут участие лауреат международных конкурсов Анна Боровик (скрипка), а также победители V Международного музыкального турнира «Терем Кроссовер», ансамбль народных инструментов Style-Quartet из Нижнего Новгорода. Во втором отделении воцарится «Оперный бал»: с симфоническим оркестром Белгородской филармонии под управлением дирижера московского театра «Новая опера» Василия Валитова выступят солисты Большого театра: заслуженная артистка РФ, заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания меццо-сопрано Агунда Кулаева и один из лучших теноров России, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист республики Северная Осетия Алексей Татаринцев.

BelgorodMusicFest 2019 включит в себя не только концерты, но другие важные события.

Так, 24 февраля в 10:00 в Органном зале филармонии состоится первый региональный конкурс-фестиваль для одаренных детей. Победители примут участие в фестивале BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлев и друзья» и выступят на гала-концерте с симфоническим оркестром Белгородской государственной филармонии.

1 и 2 марта пройдет II форум Media+Music, посвященный музыкальной журналистике, блогингу, музыкальным инновациям. На форуме обсудят гибридные медийные профессии XXI века, создание информационных платформ для стажировок молодых специалистов, а также другие актуальные вопросы культуры и медиасреды. Среди спикеров успешные журналисты, музыкальные критики, продюсеры и ученые. Опытом с молодыми специалистами поделятся Борислав Струлев, Григорий Заславский, Григорий Консон, Елена Лащенко, Йосси Тавор, Василиса Сердобольская, Татьяна Наумова, Наталья Игнатенко, Руслан Яруллин, Андрей Краков, Владимир Дедюхин и другие.