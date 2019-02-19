В Белгородской филармонии прозвучат мелодии русской души

21 февраля, в 19:00 в Органном зале солисты филармонии исполнят арии из опер, дуэты и романсы русских композиторов.

В программе: сочинения Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и Рахманинова. На сцену выйдут народный артист РФ Евгений Григорьев, заслуженные артисты РФ Владимир Бойко и Светлана Ломоносова, лауреаты международных конкурсов Наталья Пашун и Наталья Воскресенская, дипломант всероссийского конкурса Николай Бирюков, а также Элина Писаренко.

Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Людмила Петрова. Ведет концерт заслуженный работник культуры РФ Наталья Гирявенко.