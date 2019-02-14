В ночном клубе Re Mix выступит WHITE JUNGLE

Команда образовалась летом 2017 года. В 2018-м у ребят вышел первый лирический альбом Purple и сразу же завоевал любовь среди поклонников хип-хопа. Группа решила не останавливаться на достигнутом и записала новый альбом под названием Black, который представит вниманию слушателей. Музыканты исполнят хиты и новые композиции.

Специальные гости вечера: Kenzotrigger, GRAAL, Marou Santana, 1kills, Cortez.

Начало: в 22:00.

Текст: Юлия Граблюк