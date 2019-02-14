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В ночном клубе Re Mix выступит WHITE JUNGLE

15 февраля белгородская хип-хоп группа представит свой новый альбом.

Команда образовалась летом 2017 года. В 2018-м у ребят вышел первый лирический альбом Purple и сразу же завоевал любовь среди поклонников хип-хопа. Группа решила не останавливаться на достигнутом и записала новый альбом под названием Black, который представит вниманию слушателей. Музыканты исполнят хиты и новые композиции. 

Специальные гости вечера: Kenzotrigger, GRAAL, Marou Santana, 1kills, Cortez. 

Начало: в 22:00.

Текст: Юлия Граблюк

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Автор: Ирина
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