В Белгороде на Дне православной молодежи выступит группа «25/17»

— Язык этой группы очень молодежный, но он выдержан в тех духовных ценностях, которые важны сегодня для молодых людей. Различными музыкальными средствами — и рэпом, и рок-музыкой — эти молодые люди пытаются предупредить молодых людей, чтобы они не совершали тех поступков, за которые придётся отвечать. Это тоже тема нашего концерта — «Свобода и ответственность». Мало говорить «Я свободен делать все, что хочу», надо понимать, что свобода — это, прежде всего, свобода от греха и познание истины. Познайте истину, и она сделает вас свободными. Наши гости, группа «25/17», как раз и пытаются эту тему свободы и ответственности развить в своем творчестве, — цитирует митрополита Иоанна ИА «Бел.Ру».

Группа выступит в 16 часов в ДК «Энергомаш». Вход свободный.

Текст: Екатерина Лобановская

По материалам FONAR.TV