Белгородцев приглашают послушать романсы и песни из кинофильмов

16 февраля, в 17:00 в Органном зале Белгородской филармонии прозвучат вокальные сочинения разных лет.

Слушателей ждет встреча с блистательными солистами – народным артистом РФ Евгением Григорьевым (бас-баритон) и заслуженной артисткой РФ Ниной Стрижовой (меццо-сопрано). В программе концерта романсы, эпизоды из оперетт, советские шлягеры и песни из кинофильмов. Роль аккомпаниаторов исполнят заслуженный работник культуры РФ Ирина Соколова и заслуженный деятель искусств Республики Крым Вячеслав Бобров (оба – фортепиано).