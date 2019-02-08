В Белгородской филармонии зажгутся «Огни Парижа»

Главный дирижер коллектива Юрий Меркулов и дирижер Александр Яговдик в своей новой программе собрали весь цвет французской музыки. Прозвучат мелодии М. Леграна, В. Косма, Ш. Азнавура, Ж. Косма, С. Лама, С. Лансена, Р. Коччанте.

В концерте принимает участие Ансамбль танца Белгородской государственной филармонии (руководитель — Александр Манжола) и солисты филармонии – заслуженный работник культуры РФ Владимир Бойко (баритон), лауреаты международных конкурсов Оксана Никитина (меццо-сопрано), Евгений Добров (эстрадный вокал), Татьяна Дружинина (эстрадный вокал), Иван Белыш (эстрадный вокал), Михаил Токаев (аккордеон), Михаил Пидручный (пан-флейта).