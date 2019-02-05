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Белгородская филармония приглашает на программу «Зима-красавица»

Новогодний концерт ансамбля песни и танца «Белогорье» так понравился слушателям, что его решили повторить. 9 февраля, в 17:00 гости филармонии увидят полюбившиеся номера в исполнении коллектива, а также множество новых номеров. 

Среди новинок стоит особо отметить вокально-хореографическую композицию «Зимние гуляния» и хореографический трюковой номер «Скакалки».

Кроме того, слушатели смогут оценить сольные номера артистов ансамбля Юлии Черновой («Как услышу гармошку»), Оксаны Сазоновой («Маменька») и Сергея Стародумова («Тройка мчится»).

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Автор: Ирина
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