Белгородцам предлагают поговорить о сюите

7 февраля в 19:00 в Органном зале филармонии будет интересно. Там расскажут об особенностях развития жанра сюиты.

Лектор-музыковед, заслуженный работник культуры РФ Наталья Гирявенко в рамках авторского абонемента №32 подготовила для самых любознательных насыщенную программу. В Органном зале будут звучать произведения И. С. Баха, Ф. Куперена, Г. Муффата, М. Мусоргского, Э. Грига, Б. Бартока, К. Дебюсси, К. Хачатуряна.

В концерте примут участие камерный оркестр Mezzo Music (художественный руководитель — Наталья Боровик), лауреаты международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) и Владимир Исаев (фортепиано), а также Юрий Тимко (балалайка), Наталья Иванова (фортепиано) и Василий Иващук (тромбон).