В Белгородской филармонии будет звучать джаз
6 февраля, в 19:00 Big-band No Comment (главный дирижер – Владимир Уваров, дирижер – Игорь Овчаров) в рамках абонемента № 29 «Джаз на все времена» представит слушателям обновленную программу «Еще раз про любовь».
В концерте прозвучат вокальные композиции Д. Керна, Р. Роджерса, А. Хоффмана и других корифеев мирового джаза. Свое исполнительское мастерство продемонстрируют солисты – лауреат международных конкурсов Екатерина Новикова и Алина Романович.
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