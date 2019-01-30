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Белгородская филармония приглашает на вечер имени Шопена

5 февраля, в 19:00 Органный зал откроет двери для ценителей инструментальных пьес и в первую очередь для поклонников творчества Фридерика Шопена и заслуженного работника культуры РФ Ирины Соколовой. 

Программа из авторского цикла «Мой Шопен» заслуженного работника культуры РФ Ирины Соколовой поближе познакомит гостей вечера с таким видом инструментальной пьесы, как этюд. Слушателей ждут избранные сочинения  этого жанра Черни, Мошелеса, Тальберга, Калькбреннера.

Также прозвучат и 12 этюдов Шопена, любимого автора белгородской пианистки. А  блестящая игра Ирины Соколовой и ее увлекательные и познавательные комментарии об особенностях жанра, интересные факты об исполняемых сочинениях сделают вечер незабываемым.

 

 

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Автор: Ирина
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