Белгородская филармония приглашает на вечер имени Шопена

5 февраля, в 19:00 Органный зал откроет двери для ценителей инструментальных пьес и в первую очередь для поклонников творчества Фридерика Шопена и заслуженного работника культуры РФ Ирины Соколовой.

Программа из авторского цикла «Мой Шопен» заслуженного работника культуры РФ Ирины Соколовой поближе познакомит гостей вечера с таким видом инструментальной пьесы, как этюд. Слушателей ждут избранные сочинения этого жанра Черни, Мошелеса, Тальберга, Калькбреннера.

Также прозвучат и 12 этюдов Шопена, любимого автора белгородской пианистки. А блестящая игра Ирины Соколовой и ее увлекательные и познавательные комментарии об особенностях жанра, интересные факты об исполняемых сочинениях сделают вечер незабываемым.