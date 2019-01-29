Белгородская филармония приглашает на открытые репетиции ведущих коллективов

Гости, пришедшие в филармонию впервые, и постоянные посетители смогут не только узнать всю полезную, актуальную и важную информацию о предстоящем 53-концертном сезоне, но и окунуться в прекрасную творческую атмосферу, посетив открытые репетиции ведущих коллективов филармонии.

1 февраля репетировать будет симфонический оркестр, 2 февраля – Big-band No Comment и Концертный оркестр духовых инструментов, 3 февраля пройдет день народных инструментов. Открытые репетиции проведут Оркестр русских народных инструментов, а также «Токаев-квартет», «Бис-квартет» и группа «Звуки БА». Во время открытых репетиций будут работать и музыковеды филармонии, которые ответят на все вопросы слушателей. К услугам гостей филармонии кафе и киоск сувенирной продукции.

Концертные абонементы 53-го сезона филармонии можно приобрести онлайн. Ранее подобная услуга была недоступна.