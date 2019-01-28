В Белгородской филармонии пройдет сольный концерт Натальи Пашун

Сольный концерт лауреата международных конкурсов, обладательницы богатого сопрано Натальи Пашун называется «Только раз бывают в жизни встречи». В программе известные и всеми любимые романсы и песни. В творческом вечере артистки примут участие Наталья Онищенко (скрипка), Ирина Александрова (виолончель). Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Людмила Петрова. Ведет концерт заслуженный работник культуры РФ Людмила Сидорова.

Эта программа – настоящая находка как для ценителей романса, так и для тех, кто только начинает постигать красоту вокальной музыки.