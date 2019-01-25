В Белгородской филармонии выступит симфонический оркестр
1 февраля, в 19:00 оркестр сыграет под управлением дирижера Дениса Власенко – дирижера проекта «Большая опера – 2016», дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
Кроме того, в специальной программе «Музыка и драма» примут участие солистка филармонии, заслуженная артистка РФ Светлана Ломоносова (сопрано). В роли чтеца выступит народный артист РФ Виталий Стариков. В Большом зале филармонии прозвучат произведения И. Стравинского («История солдата»), Д. Шостаковича («Сатиры» на слова С. Черного) и Н. Римского-Корсакова («Сказание о невидимом граде Китеже», сюита).
Концерт состоится в день открытия продажи абонементов филармонии на 53 концертный сезон.
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