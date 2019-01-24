Филармония планирует яркое завершение января

В новой программе оркестра русских народных инструментов филармонии под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова примет участие яркий музыкант, гармонист-виртуоз Павел Уханов. Интересно, что Павел играет на нескольких видах русских гармошек: «черепашке», «саратовке», «ливенке», «хромке» и может интересно рассказать о том, чем они отличаются. Кроме того, он сам конструирует музыкальные инструменты.

Кроме Павла Уханова, сольные номера представят Ирина Литвинова (гусли клавишные), Вера Токаева (домра) и Вера Цукаленко (народный вокал).

Начало: в 19:00.