В Белгородской филармонии пройдет концерт симфонического оркестра

Для гостей Большого зала прозвучат «Иберия» К. Дебюсси и сюита «Париж» Ж. Ибера. Кроме того, гость филармонии, лауреат международных конкурсов Сергей Кузнецов (фортепиано, Москва) исполнит Концерт №2 для фортепиано с оркестром соль мажор М. Равеля. Интересно, что Морис Равель один из любимых композиторов известного столичного музыканта.