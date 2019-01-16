Белгородская филармония приглашает на «Вокальные вечера в кругу друзей»
23 января в 19:00 слушателей ждет прекрасная музыка эпохи романтизма и чудесная компания музыкантов.
Стихи Г. Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллера, Д. Байрона. Романсы и инструментальные пьесы Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Ф. Листа, Э. Грига в исполнении солистов филармонии – заслуженных артистов РФ Владимира Бойко (баритон) и Светланы Ломоносовой (сопрано), лауреатов международных конкурсов Натальи Пашун (сопрано) и Натальи Воскресенской (меццо-сопрано), дипломанта всероссийского конкурса Николая Бирюкова (тенор), Элины Писаренко (сопрано). В этот вечер сыграют Наталья Онищенко (скрипка), Ирина Александрова (виолончель), Иван Меньшиков (альт).
В программе принимает участие чтец-мастер художественного слова Ирина Тихонова. Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Людмила Петрова. Ведет концерт — заслуженный работник культуры РФ Наталья Гирявенко.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.