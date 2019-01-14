Этот вечер стоит мессы
17 января в 19:00 в Органном зале слушателей ждет встреча с любимыми коллективами и солистами Белгородской филармонии и прекрасными мелодиями прошлого.
Камерный оркестр Mezzo Music (художественный руководитель Наталья Боровик), академический хор (главный дирижер — Елена Алексеева) и лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) представят программу из сочинений европейских музыкантов.
Центральным событием вечера станет исполнение Мессы соль мажор австрийского композитора Франца Шуберта. Сольные партии представят артисты академического хора филармонии Дмитрий Чернов, Олег Куликов и Анна Олейник.
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