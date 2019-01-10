В Белгородской филармонии пройдут «Рождественские хоровые ассамблеи»
12 января в 14:00 Большом зале филармонии состоится VI фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи». Организаторы фестиваля - управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная филармония, Белгородский государственный центр народного творчества, Белгородский филиал некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество».
В праздничном концерте примут участие творческие коллективы области – победители международных, всероссийских и региональных конкурсов академического хорового исполнительства. Свое творчество продемонстрируют детские, студенческие, взрослые самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы области.
В программу концерта включена музыка духовного содержания, мировая и русская классика, творчество советских и современных отечественных композиторов, обработки песен народов мира.
Вход на концерт по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе филармонии или онлайн.
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