В Белгородской филармонии пройдут «Рождественские хоровые ассамблеи»

В праздничном концерте примут участие творческие коллективы области – победители международных, всероссийских и региональных конкурсов академического хорового исполнительства. Свое творчество продемонстрируют детские, студенческие, взрослые самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы области.

В программу концерта включена музыка духовного содержания, мировая и русская классика, творчество советских и современных отечественных композиторов, обработки песен народов мира.

Вход на концерт по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе филармонии или онлайн.