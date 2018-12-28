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В Белгородской филармонии сыграют на пан-флейте и органе

8 января в 17:00 посетителей Органного зала ожидает дуэт двух родственных инструментов.

Рождественский вечер подарит слушателям встречу с лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным (орган) и с знакомым белгородской публике Вячеславом Змеу (пан-флейта, Москва).

Музыканты ранее представляли публике совместные музыкальные номера: в сентябре на открытии сезона в Органном зале Белгородской филармонии и совсем недавно, в декабре, на Дне рождения органа. На этот раз дуэт блистательных солистов представит большой совместный концерт. 

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Автор: Ирина
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