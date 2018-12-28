В Белгородской филармонии сыграют на пан-флейте и органе

Рождественский вечер подарит слушателям встречу с лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным (орган) и с знакомым белгородской публике Вячеславом Змеу (пан-флейта, Москва).

Музыканты ранее представляли публике совместные музыкальные номера: в сентябре на открытии сезона в Органном зале Белгородской филармонии и совсем недавно, в декабре, на Дне рождения органа. На этот раз дуэт блистательных солистов представит большой совместный концерт.