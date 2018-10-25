Этническая музыка из сердца Азии

Оркестр исполняет этническую музыку региона и произведения профессиональных тувинских композиторов на традиционных музыкальных инструментах. Коллектив создан в 2003 году и за 15 лет своего существования побывал на самых разных музыкальных площадках России и мира. Тувинский национальный оркестр чтит, хранит и передает в своем творчестве многовековые традиции предков.

Одна из жемчужин музыкальной культуры Тывы – это горловое пение, которое называется «хоомей». Выступление Тувинского национального оркестра — это еще и необыкновенные национальные костюмы и диковинные музыкальные инструменты, звучание которых переносит слушателей в другую реальность.

В июле этого года белгородская публика очень тепло принимала духовой оркестр Правительства Республики Тыва. Их блестящее выступление в рамках Парада духовых оркестров России «Первый салют Победы» буквально заворожило зрителей, открыло новые миры и подарило необыкновенные эмоциональные ощущения. Теперь у нас есть возможность познакомится с творчеством главного музыкального коллектива из овеянной тайнами и легендами Республики Тыва.



