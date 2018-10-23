Музыка на все времена

Седьмая симфония – последнее симфоническое творение Прокофьева, – задумывалась первоначально как произведение для детей. В процессе работы концепция расширилась и родилась музыка, в которой отражен мир молодости.

Во время работы над «Поцелуем феи» Стравинского привлекла идея написать балет на основе мелодизма Чайковского. Приближалось тридцатипятилетие со дня смерти композитора, горячо любимого Стравинским, и он решил отметить эту дату.

Абонемент «Музыка, устремленная в будущее» – это возможность для меломанов познакомиться со знаковыми сочинениями композиторов ХХ столетия, а также по достоинству оценить мастерство симфонического оркестра – игру на струнах человеческой души. За пультом – главный дирижер, заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.

При этом в фойе Большого зала продолжает работу выставка, посвященная юбилею симфонического оркестра.