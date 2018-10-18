Дмитрий Филатов: Главное для меня – это люди, приходящие на мои концерты

Победа в конкурсе была для вас ожидаемой?

В жизни восемьдесят процентов успеха зависит от самого человека, а двадцать – доля везения, удачи и факторов, которые от тебя не зависят. Любой конкурс – это испытание, проверка на прочность и главное – это вера в себя. Победа для меня была, конечно же, желаема и ожидаема на эти восемьдесят процентов. Подготовка к конкурсу не составила сложности, поскольку работа над партитурой – это обычное состояние для дирижера.

Одним из ярких моментов фестиваля «Этажи» стало ваше с DJ FEEL необычное сотворчество на сцене Большого зала филармонии. Опишите свои эмоции от выступления.

Наш номер на «Этажах» – это микс классики и современности. Коллаборация с DJ FEEL была необычна для симфонического оркестра, и приятно, что публика оценила наш творческий эксперимент.

С кем из известных солистов вы будете выступать в ближайшее время?

В ноябре Андрей Гугнин (лауреат 1 премии фортепианного конкурса в Сиднее) сыграет с нами фортепианный концерт Грига, в декабре Василий Степанов исполнит концерт – рапсодию для виолончели А. Хачатуряна. В феврале – постановка «Истории солдата» И. Стравинского, текст будет читать народный артист России Виталий Стариков, а хореографическое воплощение – Александр Могилев.

На фестивале Open Air Sova под вашим руководством звучали рок-хиты в симфонической интерпретации. Чем вызван выбор этих композиций для программы?

При выборе композиций к этому проекту я руководствовался их популярностью, узнаваемостью публикой и личной симпатией. Обычно я редко слушаю такую музыку, предпочитая ей тишину и голос природы.

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Главное для меня – это люди, приходящие на мои концерты.

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Какие личные достижения вы можете выделить за годы работы в филармонии, кроме победы на конкурсе в Париже?



Мне очень дорога медаль и специальный приз «Симпатий оркестра» на конкурсе Ильи Мусина, медаль святителя Иоасафа Белгородского за наши просветительские проекты с митрополией. Но главное для меня – это, конечно, те люди, которые приходят на мои концерты, чтобы разделить радость творчества.



Какова задача дирижера в оркестре?



Дирижер – связующее звено между композитором, музыкантами и слушателями. Оркестрантов подкупают в дирижере любовь к музыке, понимание стилей и произведений, которые они играют. Любое сочинение – это откровение автора. В каждое из них я стараюсь вложить свое творческое видение и художественную трактовку образов.



В каждой профессии есть внутренняя «кухня», о которой мало кто знает. Раскроете секреты своей?



Люди ошибочно полагают, что профессия дирижера – это про красоту, нарядность и праздник. Якобы он приходит на концерт, достает палочку и просто размахивает руками. На самом деле основная работа происходит до выхода к оркестру и на репетиции, а то, что зрители видят на концерте – итог очень большой кропотливой работы. Представляете: дирижеру необходимо знать, как, где и когда было создано произведение, изучить биографию автора, обратить внимание даже на, казалось бы, ненужные детали – все это мало похоже на искусство, которое видят зрители.



Музыка – это ваше призвание, как вы считаете? Стать музыкантом – было вашей мечтой детства?



Думаю, что музыка – это мое призвание. Занимаюсь ею с пяти лет, и, сколько помню себя, она всегда звучит в моем сердце.



Есть ли, на ваш взгляд, будущее у классической музыки?



Музыка – это неотъемлемая часть нашей жизни, как книги, живопись, театр. Думаю, что нет будущего без классической музыки.



Что для вас семья и много ли времени вы проводите вместе?



У меня замечательная семья, которую я очень люблю, и все свободное время мы проводим вместе. С сыном Ярославом люблю погонять в футбол, поплавать, поиграть. Доченька Женя – совсем еще малышка, моя маленькая принцесса. А согревает нас своим теплом и заботой моя замечательная супруга Светлана, которую мы очень любим.



Как вы отдыхаете и есть ли у вас хобби?



Я люблю активный и познавательный отдых, спорт, путешествия, книги, прогулки на природе.



О чем вы мечтаете и кем представляете себя много лет спустя?



Конечно, о пенсии в наше время даже мечтать уже не актуально (улыбается.), поэтому мечтаю об интересной, увлекательной работе.



По каким принципам вы живете и что для себя категорически не приемлете?



Я привык жить в согласии со своей душой и не терплю фальши ни в музыке, ни в отношениях.



А еще важно знать, что Дмитрий Филатов окончил Белгородское государственное музыкальное училище имени С. А. Дегтярева в 1998 году по классу флейты, затем поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, которую окончил как флейтист и дирижер симфонического оркестра в 2003 году и ассистентуру-стажировку по специальности оперно-симфоническое дирижирование у прославленного маэстро Сергея Скрипки в 2006 году. А за дирижерский пульт впервые встал в 24 года.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Иван Веневцев