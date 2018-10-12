В Белгородской филармонии пройдет праздник народной культуры

Откроет программу лауреат престижных Всероссийских и Международных конкурсов, один из самых душевных и лиричных коллективов Белгородской государственной филармонии - Ансамбль песни и танца «Белогорье» (главный дирижер Ольга Усова). Зрители услышат новые и уже полюбившиеся музыкально-хореографические композиции коллектива. В программах коллектива задействованы хоровая, танцевальная и инструментальная группы. Народные песни, танцы Белгородчины и других областей России, зажигательные пляски и лирические хороводы, инструментальные наигрыши, авторские песни, красочные массовки, задорные частушки.

Во втором отделении дин из старейших танцевальных коллективов Северной Осетии - Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» (художественный руководитель – Руслан Тедеев) покажет свое мастерство/представит свою программу. Каждый номер ансамбля — это маленькая новелла о жизни народов Кавказа, рассказывающая о народе, в которой – героизм, отвага, радость, счастье и красота жизни. «Алану» аплодировали в 45 странах мира, таких как Германия, Бельгия, Франция, Великобритания, Дания, Нидерланды, Китай, Афганистан, Иордания и многих других.

Концерт подарит незабываемые впечатления и возможность окунуться в самобытную национальную культуру России.

Начало: в 19:00.