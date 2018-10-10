ПЕРИМЕТР 2.0: место, где не существует границ
18 октября вечеринка «ПЕРИМЕТР» вновь откроет свои двери для всех любителей годного саунда. Если вы готовы очистить разум и испортить свою карму, вам сюда.
«ПЕРИМЕТР» – это место, где не существует никаких границ, здесь все равны. Раскачивать зал будут диджеи LINE UP, FRAYZEER, PACO, ELISEEFF, IZZY, RANCOR и INVA. Звучать будет музыка в стиле tech house, bassline, bass house и UK Garage.
Организаторы ждут вас в черно-желтых нарядах и в том случае, если вам исполнилось восемнадцать. Попасть на вечеринку можно по записи, все подробности – в группе ВК.
Текст: Юлия Граблюк
Видео: Никита Писклов
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