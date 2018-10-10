ПЕРИМЕТР 2.0: место, где не существует границ

18 октября вечеринка «ПЕРИМЕТР» вновь откроет свои двери для всех любителей годного саунда. Если вы готовы очистить разум и испортить свою карму, вам сюда.

«ПЕРИМЕТР» – это место, где не существует никаких границ, здесь все равны. Раскачивать зал будут диджеи LINE UP, FRAYZEER, PACO, ELISEEFF, IZZY, RANCOR и INVA. Звучать будет музыка в стиле tech house, bassline, bass house и UK Garage.

Организаторы ждут вас в черно-желтых нарядах и в том случае, если вам исполнилось восемнадцать. Попасть на вечеринку можно по записи, все подробности – в группе ВК.

Текст: Юлия Граблюк

Видео: Никита Писклов



