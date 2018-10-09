Топ событий Белгородской государственной филармонии в октябре

10 октября, Органный зал, «Духовная и светская хоровая музыка»

В рамках абонемента №22 необычную концертную программу представит академический хо филармонии (главный дирижер – Елена Алексеева). Интересно, что именно эта программа станет первой в новом статусе для коллектива, ранее именовавшегося камерным. Прозвучат сочинения русских композиторов: Рахманинова, Глинки, Танеева, Чайковского и других.

12 и 26 октября, Большой зал, концерты симфонического оркестра

Нынешний сезон для оркестра юбилейный. 12 октября коллектив представит программу в рамках абонемента «Классика и романтизм», в которую вошли произведения столпов венского классицизма – Гайдна и Бетховена. 26 октября слушателей ждет встреча с Прокофьевым и Стравинским в рамках абонемента «Музыка, устремленная в будущее». За пультом – главный дирижер, заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.

15 октября, Большой зал, «Мост дружбы: с Россией на века»

Ансамбль песни и танца «Белогорье» и Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» представят большую совместную программу, приуроченную к 80-летию коллектива из Республики Северная Осетия – Алания. Ансамбль «Алан» (художественный

руководитель – Р.С. Тедеев) в течении восьмидесяти лет продолжает и развивает лучшие традиции осетинской хореографии. Одаренный коллектив демонстрирует высокий уровень, а темпераментом и молодостью покоряет зрителей разных широт и меридианов.

21 октября, Большой зал, «Про козла…»

Оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер –

заслуженный работник культуры России Евгений Алешников) представляет премьерную программу в рамках абонемента «Сказки с оркестром». Ребятам будет предложена премьера программы, которая включила в себя сразу две сказочные истории: «Сказку про козла» С. Маршака и «Маугли» Р. Киплинга. «Сказка про козла» – это веселые костюмированные театрализованные музыкальные картинки в русском стиле. А театральная сюита по сказке Редьярда Киплинга «Маугли» увлечет зрителей музыкально-хореографической постановкой истории о мальчике, затерянном в джунглях.

31 октября, «Мистерия органа и виолончели»

Ведущие солисты филармонии Борислав Струлев и Тимур Халиуллин готовят необыкновенную программу. Мистерия – культовое таинство. Вот и слушателей ждет культ музыки.