Anacondaz дадут концерт в Белгороде

Anacondaz — одни из немногих, кто без зазрения совести могут ответить, что для хип-хопа в свои годы они сделали достаточно. Они выпустили пять альбомов и EP, экранизировали более двух десятков своих песен и отыграли сотни концертов.

Последняя пластинка коллектива получилась в лучших традициях грязного юга. «Половина — классический хэви-метал, половина — ортодоксальный хип-хоп», — так описывает «Выходи за меня» сама группа.

Каким будет шестой альбом музыкантов, остается только догадываться. Но однозначно всех пришедших на концерт ждет драйвовое шоу, хлесткие рифмы, жирные рифы, проверенные временем треки и, конечно же, свежие композиции из грядущего релиза.

Начало: в 19:00.

Билеты можно приобрести в магазине подарков «Культура» (ул. Попова, 30) и по ссылке.