В Белгородской филармонии исполнят духовную и светскую хоровую музыку

В концерте прозвучит одно из духовных сочинений известного мастера хоровой культуры А. Гричанинова «К Богородице прилежно притецем», всем известная молитва «Отче наш» в интерпретации И. Стравинского.

Светская музыка представлена целой серией вокальных сочинений в транскрипции для хора – это знаменитая «Попутная песня» М. Глинки, романсы «Не ветер, вея с высоты» Н. Римского-Корсакова и «Весенние воды» С. Рахманинова. Представлена в программе хора и музыка современных композиторов – Ю. Фалика, Ю. Мишина.

Основа концерта – контрасты, а создаст их - Академический хор под управлением Елены Алексеевой.

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