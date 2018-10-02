Marquise даст концерт в Белгороде

Их музыка протекает где-то между Depeche Mode, The Dø и Les Rita Mitsouko, лаская искушенные души изысканным и самобытным звучанием. Для Белгорода это явление воистину невероятно.

Начало: в 20:30. Оплата на входе в день концерта с репостом сообщения по ссылке – 600 рублей, без репоста – 800.

Забронировать столик можно по телефону: 770-961, а задать любые вопросы по концерту: +7 960 623 90 96.