«Молния»: две сцены, одиннадцать артистов и около тысячи человек
В ночном клубе «Ча:сы» в Белгороде 21 сентября прошла нетипичная для города вечеринка. Публика разделилась на два лагеря: одни с нетерпением ждали выступления столичных диджеев, таких как DJ Kashin и DJ Gradsky, другие же пришли поддержать «своих» белгородских артистов.
О том, чем же новый проект отличался от уже известных KARMA и К34, вдохновении и планах на будущее рассказал организатор «Молнии» Илья Карханов.
Илья, чем «Молния» отличается от твоих предыдущих проектов, организованных в Белгороде?
«Молния» – это более «светлый» проект, направленный на привоз интересных артистов. KARMA – все-таки более андеграундное мероприятие, его не так просто организовать в наших условиях.
Почему выбор пал именно на «Ча:сы», а не на Арт-клуб «Студия» или «Плазу»?
В «Ча:сах» самый хороший звук, который есть в Белгороде, и адекватный персонал, а это гарантия того, что все пройдет хорошо.
Все твои предыдущие проекты были успешны и уникальны. Откуда черпаешь вдохновение?
Не все мои проекты успешны. У меня много провалов и неудач, но я стараюсь их не афишировать. Все приходит с опытом, и я придерживаюсь того, что лучше сделать и проиграть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Вдохновение, конечно же, беру «сверху», но нужно быть честным и верным перед собой. А движет мной страсть сделать людей чуть-чуть счастливей и культурней. Я получаю невероятное удовольствие, когда меня окружают счастливые улыбающиеся люди. Музыка и искусство – это отличный способ сделать мир добрее, ибо мы не хотим ничего плохого.
Чего ожидали от выступления Кашина (Dj Kashin) и оправдал ли он ожидания?
Ожидания были оправданы. Рома прекрасный артист и хороший человек, но многие сказали, что мое выступление было лучше. Думаю, это все слухи, я ни на что не претендую.
Если бы тебе предоставили полную свободу выбора места для проведения следующего мероприятия, то что бы это было?
У меня и так полная свобода выбора – хоть на острове, хоть в Шебекино. Из городов я точно выберу Белгород, а идеальное место нужно строить. В планах – расширить проект и сделать наш город музыкальной столицей.
В 23:00 танцполы были заполнены под завязку. В отличие от андеграундной «Кармы», где артисты играли в непосредственной близости к публике, в этот раз сцена main stage стала более концертной. Мнения гостей по этому поводу также разделились.
Сергей (гость вечеринки): «Для меня эта вечеринка отличалась от Кармы духом андеграунда. Было неуютно. Люди, не знаю почему, вели себя иначе, нежели в той же «Плазе». Это не было вечеринкой. Было ощущение, что мы пришли на концерт какой-то малоизвестной группы».
Дина (гость вечеринки): «О самой вечеринке я узнала от друзей и ждала «Молнию» с нетерпением. На подобном мероприятии я была впервые и оказалась в восторге. Люблю подобные мероприятия, мне понравилась музыка, которая играла, люди, которые меня окружали. Я считаю, что все прошло просто замечательно».
О том, что творилось на площадке red grom, рассказал Никита Соколов (DJ Sokolov).
-
Фото ил личного архива Никиты Соколова
В отличие от main stage, которая была в основном зале клуба, площадка red grom развернулась прямо на входе в «Ча:сы», и за пульт мог заглянуть любой желающий. Мешало ли вам это или это обычная практика?
Практика необычная, в основном у нас есть более выделенная локация, но в связи с обстоятельствами и правилами этого клуба поставить танцпол в другом месте не представлялось возможности. Выкрутились, как смогли. Мешало ли? Нет, люди понимают, что артист за пультом – это человек, которого не стоит трогать.
Были ли какие-то сложности в организации?
Сложности всегда есть, конечно, но когда вся работа проходит слажено и команда идет друг другу навстречу, все получается.
Как поменялась публика начиная с первой «Кармы» и заканчивая «Молнией»?
Я вставал за пульт на техно-танцполе в заброшенном бассейне «Плазы», когда там было двадцать, потом пятьдесят, потом сто человек. Люди начали понимать техно-музыку и саму культуру. И это очень хорошо.
По твоим наблюдениям, публика в основном шла на столичных диджеев или на «своих»?
Думаю, что народ пошел в основном на хваленого диджея из Петербурга (Dj Kashin), ну и хайп вокруг себя в принципе создала тусовка. Но я уверен, что есть поклонники моего творчества, творчества наших диджеев, которые играют на техно-танцполе.
Как считаешь, в целом все прошло успешно?
Все прошло хорошо, не без форс-мажоров, конечно, но в целом да, хорошо. Думаю, что на этом не остановимся, будем продолжать делать что-то подобное, может быть, более масштабное. Так что ждите новой информации.
Текст и фото: Алла Сидоренко
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.