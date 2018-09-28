«Молния»: две сцены, одиннадцать артистов и около тысячи человек

Илья, чем «Молния» отличается от твоих предыдущих проектов, организованных в Белгороде?

«Молния» – это более «светлый» проект, направленный на привоз интересных артистов. KARMA – все-таки более андеграундное мероприятие, его не так просто организовать в наших условиях.

Почему выбор пал именно на «Ча:сы», а не на Арт-клуб «Студия» или «Плазу»?

В «Ча:сах» самый хороший звук, который есть в Белгороде, и адекватный персонал, а это гарантия того, что все пройдет хорошо.

Все твои предыдущие проекты были успешны и уникальны. Откуда черпаешь вдохновение?

Не все мои проекты успешны. У меня много провалов и неудач, но я стараюсь их не афишировать. Все приходит с опытом, и я придерживаюсь того, что лучше сделать и проиграть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Вдохновение, конечно же, беру «сверху», но нужно быть честным и верным перед собой. А движет мной страсть сделать людей чуть-чуть счастливей и культурней. Я получаю невероятное удовольствие, когда меня окружают счастливые улыбающиеся люди. Музыка и искусство – это отличный способ сделать мир добрее, ибо мы не хотим ничего плохого.

Чего ожидали от выступления Кашина (Dj Kashin) и оправдал ли он ожидания?

Ожидания были оправданы. Рома прекрасный артист и хороший человек, но многие сказали, что мое выступление было лучше. Думаю, это все слухи, я ни на что не претендую.

Если бы тебе предоставили полную свободу выбора места для проведения следующего мероприятия, то что бы это было?

У меня и так полная свобода выбора – хоть на острове, хоть в Шебекино. Из городов я точно выберу Белгород, а идеальное место нужно строить. В планах – расширить проект и сделать наш город музыкальной столицей.