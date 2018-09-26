Юбилей симфонического оркестра: четверть века с любовью к зрителю

В программу праздничного концерта, который начнётся в 19:00, войдут «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, «Половецкие пляски» Бородина, сюита из балета «Спартак» Хачатуряна, сюита из балета «Болт» Шостаковича. За дирижерским пультом в этот вечер будет главный дирижер оркестра, заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.

Билеты на концерт проданы, но у всех желающих с 10:00 до 13:00 будет возможность посетить открытую репетицию: понаблюдать за «творческой кухней», работой единственного в регионе симфонического оркестра и мастерством главного дирижера. Вход на репетицию свободный.

Приятным подарком для артистов и зрителей станет выставка, посвященная симфоническому оркестру. Каждый желающий сможет оставить поздравление с юбилеем и пожелание оркестру в специальной поздравительной книге, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.