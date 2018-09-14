На фестивале «Этажи» выступит Кирилл Нечаев, который перепел песню Монеточки «Каждый раз» голосами рокеров

Экс-солист группы N.E.V.A Кирилл Нечаев, который перепел песню Монеточки «Каждый раз» голосами русских рокеров, выступит в Белгородской филармонии на молодёжном фестивале искусств «Этажи» 2018.

Помимо Кирилла Нечаева, на фестивале выступят руководитель и дирижер шоу-оркестра «Русский Стиль» Дмитрий Калинин, финалист Международного телевизионного конкурса «Новая Волна 2017» Стас Море, проект Folk Future под руководством Евгения Алешникова, а также различные деятели культуры из Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и коллективы из Украины, Германии, Вьетнама, Китая и США.

Все дни фестиваля в филармонии будут проходить различные выставки, лекции и мастер-классы. Посмотреть подробную афишу и купить билеты можно на сайте филармонии.

Текст: Никита Парменов

По материалам FONAR.TV

