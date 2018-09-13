Белгородская филармония завершает подготовку к реконструкции первого концерта симфонического оркестра

Музыкально-историческая акция приурочена к юбилею симфонического оркестра, который отмечается в предстоящем музыкальном сезоне. Специальное приглашение на это событие получили ветераны коллектива и его самые преданные слушатели. Кроме того, в этот день у посетителей будет возможность приобрести билеты и абонементы, получить скидки от 14 до 25 % на все концерты симфонического оркестра в 52-м сезоне.

Напомним, 16 сентября в 17:00 на площади перед зданием Белгородской филармонии, в рамках уникальной реконструкции своего первого выступления, симфонический оркестр даст бесплатный концерт. В программе сочинения Моцарта и Брамса. За дирижерским пультом — заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.

Вход свободный. У всех желающих будет возможность поздравить и поблагодарить музыкантов симфонического оркестра.

Справка. Симфонический оркестр основан в 1993 году по инициативе директора и художественного руководителя Белгородской филармонии Ивана Григорьевича Трунова на базе камерного оркестра. За 25 лет своего существования он стал самым крупным профессиональным коллективом в Белгородской области.