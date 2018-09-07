Симфонический оркестр Белгородской филармонии даст бесплатный концерт

Гости вечера услышат произведения Моцарта и Брамса. За дирижерским пультом будет стоять заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.

Программа, которую подготовили организаторы, положила начало истории развития симфонической музыки в Белгородской области. И они будут счастливы, если на концерт 16 сентября придут те, кто присутствовал на первых выступлениях оркестра в 1993 году в Большом зале Администрации Белгородской области, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.

Вход свободный. С 16:00 будет работать летнее кафе. У посетителей будет возможность приобрести билеты и абонементы на 52-й концертный сезон.

Справка. Симфонический оркестр основан в 1993 году по инициативе директора и художественного руководителя Белгородской филармонии Ивана Григорьевича Трунова на базе камерного оркестра. За 25 лет своего существования он стал самым крупным профессиональным коллективом в Белгородской области.