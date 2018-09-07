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Симфонический оркестр Белгородской филармонии даст бесплатный концерт

В преддверии открытия 52-го концертного сезона, которое состоится 1 октября, и в честь собственного юбилея оркестр повторит выступление 25-летней давности 16 сентября в 17:00 на площади перед зданием Белгородской филармонии. 

Гости вечера услышат произведения Моцарта и Брамса. За дирижерским пультом будет стоять заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин.

Программа, которую подготовили организаторы, положила начало истории развития симфонической музыки в Белгородской области. И они будут счастливы, если на концерт 16 сентября придут те, кто присутствовал на первых выступлениях оркестра в 1993 году в Большом зале Администрации Белгородской области, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.

Вход свободный. С 16:00 будет работать летнее кафе. У посетителей будет возможность приобрести билеты и абонементы на 52-й концертный сезон.

Справка. Симфонический оркестр основан в 1993 году по инициативе директора и художественного руководителя Белгородской филармонии Ивана Григорьевича Трунова на базе камерного оркестра. За 25 лет своего существования он стал самым крупным профессиональным коллективом в Белгородской области. 

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Автор: Ирина
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